محمد الأمين : تأسيس شركة قابضه لإدارة «النهار» و«CBC» والباب مفتوح أمام جميع القنوات

أعلن محمد الأمين مالك شبكة قنوات cbcعن تأسيس شركة قابضة تضم شركتي «فيوتشر» و«ميديا لاين»، وأضاف الأمين خلال مؤتمر صحفي أن الكيان مفتوح لأي قنوات أخري بحاجة إلي أن تنضم موضحا أن الدمج تم وفق دراسات حقيقية وهناك العديد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبا.

فيما أكد علاء الكحكي مالك قنوات النهار أن الشركة القابضة الجديدة ستحوي شركة فيوتشر بقناة cbc وشركة ميديا لاين وشركة تارانتا المالكة لقناة للنهار وشركتين اخرتين واصفا الكيان الجديد بأنه اقتصادي قوي.

ومن جانبه أكد وليد العيسوي العضو المنتدب للقناة يي بي سي أن الهدف من تأسيس الكيان الجديد زيادة حجم السوق وتوسيع دائرة العمل للمنافسة ليس فقط في مصر بل إلي خارجها والحفاظ علي العمالة والتوسع والاستثمار.