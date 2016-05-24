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بالصور.. على طريقة نظام "حكاوى".. النواب يتحدثون فى الموبايل بجلسة البرلمان

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بالصور.. على طريقة نظام "حكاوى".. النواب يتحدثون فى الموبايل بجلسة البرلمان بالصور.. على طريقة نظام "حكاوى".. النواب يتحدثون فى الموبايل بجلسة البرلمان
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة تقرير اللجنة العامة حول قرار الرئيس بمد حالة الطوارئ ببعض مناطق بشمال سيناء، حيث أكدت اللجنة العامة فى تقريرها تأييدها للأسباب التى دعت إلى مد حالة الطوارئ فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 أبريل الماضى، وفقا للقرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن.

وخلال الجلسة العامة رصدت عدسة "اليوم السابع" لقطات خاصة للنواب بالجلسة العامة أثناء التحدث بـ"الموبايل"، تزامنا مع مناقشة المجلس تقرير اللجنة العامة حول فرض حالة الطوارئ بسيناء، رغم تحذيرات الدكتور على عبد العال للنواب بعد التحدث فى الهاتف خلال الجلسة.

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رفع جلسة البرلمان نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى

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