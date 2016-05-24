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سكاي سبورت: ليفربول يقترب من حسم صفقته الأولى

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سكاي سبورت: ليفربول يقترب من حسم صفقته الأولى سكاي سبورت: ليفربول يقترب من حسم صفقته الأولى

يقترب نادي ليفربول من ضم صفقته الأولى في سوق الانتقالات الصيفية إذ أنه يستعد لضم لوريس كاريوس حارس مرمى ماينز حسب تقرير إنجليزي.

وحسب ما ورد بشبكة "سكاي سبورتس" فإن كاريوس سيخضع للفحص الطبي في ليفربول قريبا من أجل إتمام صفقة انتقاله للحمر ليكون أولى صفقات يورجن كلوب مع ليفربول.

وسيدفع نادي ليفربول مبلغ 4.7 مليون جنيه استرليني من أجل ضم الحارس الألماني الشاب البالغ من العمر 22 عاما.

وشارك كاريوس هذا الموسم مع ماينز في 36 مباراة بكل المسابقات واستقبلت شباكه 44 هدفا، كما أنه تصدى لـ10 أهداف محققة.

في حين أن سيمون مينيوليه حارس ليفربول الأول شارك في 55 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالهم 59 هدفا كما تصدى لـ20 فرصة محققة.

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