زيدان: لن تكون هناك مشكلة مع إصابة رونالدو

قال زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد إنه لا توجد مشكلة مع كريستيانو رونالدو نجم الفريق فيما يخص إصابته، مشيرا إلى أن اللاعب يستعد للنهائي ضد أتليتكو مدريد بإجراءت احترازية.

وكان رونالدو قد خرج من تدريبات ريال مدريد بعد التحام مع كيكو كاسيا حارس الفريق، إلا أن زيدان قال إن خروجه هو إجراء وقائي فقط.

وصرح زيدان للصحفيين "لا توجد مشكلة لدى رونالدو، لدينا مباراة يوم السبت ورونالدو لم يشترك معنا، فقط كإجراء وقائي شعر بشئ صغير فخرج".

وأضاف "رونالدو يستعد للنهائي وأعتقد أننا سنكون في شكل جيد بدنيا، في الشكل الذي نريد أن نكون فيه".

وشارك النجم البرتغالي مع فريقه هذا الموسم في 47 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 51 هدفا كما صنع 15 أخرين.