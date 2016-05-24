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بالصور..رئيس قصور الثقافة يفتتح المؤتمر الأدبى الرابع لجنوب الصعيد بالأقصر

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بالصور..رئيس قصور الثقافة يفتتح المؤتمر الأدبى الرابع لجنوب الصعيد بالأقصر بالصور..رئيس قصور الثقافة يفتتح المؤتمر الأدبى الرابع لجنوب الصعيد بالأقصر
افتتح الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، بعنوان "الثقافة بين تمكين المؤسسة وأحلام المثقف - دورة الأديب الراحل مأمون الحجاجى"، وذلك بحضور اللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام محافظة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر، والباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ولفيف من الأدباء والشعراء والمثقفين من محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان وذلك بقصر ثقافة بهاء طاهر بالأقصر.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء الطائرة المصرية وجميع شهداء الوطن، وتحدث الدكتور أحمد شمس الدين رئيس المؤتمر عن سيرة الأديب الراحل مأمون الحجاجى، قائلا "مأمون مثل أى شاعر من شعراء الصعيد كان مملوء بالقلق ويبحث عن المعرفة وإشباع الذات، والراحل كتب ثلاثة روايات ومسرحيتين إلى جانب أربعة دواوين شعرية"، موضحا أن الثقافة الجماهيرية هى أهم قطاع فى وزارة الثقافة وأنها هى التى تتعامل مع العقول وتشكلها.

وشدد الباحث سعد فاروق رئيس الإقليم فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر على أهمية الثقافة والمثقفون مضيفًا أنه لا قضاء على التطرف والإرهاب إلا بالعلم والمعرفة، ولذلك يسعى إقليم جنوب الصعيد الثقافى لتنظيم عدة فعاليات كبرى لنبذ العنف والإرهاب.

أما الدكتور سيد خطاب فقد أكد أن هذا المؤتمر يقام ضمن 6 مؤتمرات أدبية تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف الأقاليم الثقافية بالجمهورية، بالإضافة إلى مؤتمرات اليوم الواحد وذلك لبحث علاقة الأدب والفن بالمجتمع وهى بمثابة من التواصل المستمر والدائم بين الأدباء والمثقفين بعضهم البعض وبينهم وبين المجتمع، قائلاً "نعلم أننا فى لحظة تاريخية شديدة الأهمية وخلال هذه الفترة الهامة فقدنا كثيرا من الأبناء والدماء وهناك من يدفع ضريبة الدم فى هذا الوطن، وهناك من دفعوا ضريبة الدم لكى نلتقى نحن الآن ونناقش قضية ثقافية وإبداعية ونتفق ونختلف، وأضاف خطاب أن الصورة الوجدانية لمصر رسمها أدباؤها ومثقفوها داعيا إياهم بالتوجه للقرى والنجوع لنشر الثقافة وتوصيلها للجماهير.

وكرم المؤتمر اسم الراحل محمد الجارد – البحر الأحمر، اسم الراحل محمود مغربى- قنا، يوسف فاخورى أسوان، رمضان عبد العليم- الأقصر – أمل هاشم – قنا"، ويترأس المؤتمر د.أحمد شمس الدين الحجاجى، أمين عام المؤتمر بكرى عبد الحميد.

افتتاح المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالأقصر

افتتاح المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالأقصر (1)

افتتاح المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالأقصر (2)

افتتاح المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالأقصر (3)

افتتاح المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالأقصر (4)

افتتاح المؤتمر الأدبى الرابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالأقصر (5)


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