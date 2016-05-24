لافروف: مستعدون لتنسيق الجهود مع التحالف حول تحرير الرقة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن موسكو مستعدة لتنسيق الجهود مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومع الأكراد من أجل تحرير الرقة من قبضة “داعش”.

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن لافروف، قوله ” تعليقا على تصريحات حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الكردي السوري، حول الهجوم على الرقة، “لا أستطيع تأكيد ما إذا كانت الأنباء حول بدء مثل هذه العمليات صحيحة، إلأ أنني أعلن بكامل المسؤولية أننا مستعدون لمثل هذه التنسيق”.

وأكد الوزير الروسي أن الرقة هي أحد أهداف التحالف المضاد للإرهاب، شأنها في ذلك شأن الموصل العراقية، قائلا: “نحن على قناعة بأنه كان من الممكن تحرير هاتين المدينتين بفعالية أكثر وبشكل أسرع في حال بدء عسكريينا تنسيق خطواتهم في مرحلة مبكرة”.

وقال لافروف إن هناك فرصة لتحقق مثل هذا التنسيق، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الروسي يجب أن يعمل بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف لمساعدة من يحارب الإرهابيين على الأرض.

وكان ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي، إبراهيم إبراهيم، قد أعلن في وقت سابق أن القوات الكردية تنوي قريبا بدء هجوما على مدينة الرقة معقل تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا، وذلك بالتنسيق مع موسكو وواشنطن.

أ ش أ