وزير خارجية تونس يزور مالطا بعد غد

يقوم وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بزيارة رسمية إلى مالطا بعد غد الخميس تستمر يومين، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية المالطي جورج فيلا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء أن الجهيناوي سيعقد سلسلة من اللقاءات مع كل من ماري لويز كوليرو بريكا رئيسة جمهورية مالطا وشنسو غاليا نائب رئيس البرلمان إلى جانب إجراء مباحثات مع نظيره المالطي.

وأضاف البيان أن هذه اللقاءات تمثل فرصة لبحث التعاون بين البلدين وآفاق تطويره وتوسيع مجالاته، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه البيان يأن مالطا ستتولّى في بداية العام المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

أ ش أ