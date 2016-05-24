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أبوظبي للتعليم يعلن الجدول الزمني للدراسة خلال رمضان

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أبوظبي للتعليم يعلن الجدول الزمني للدراسة خلال رمضان أبوظبي للتعليم يعلن الجدول الزمني للدراسة خلال رمضان

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم أن نهاية دوام الطلبة في جميع رياض الأطفال التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم الخميس 26 مايو الجاري في حين يستمر الدوام المدرسي لجميع الطلاب.

وأعد المجلس جدولا زمنيا للدراسة خلال شهر رمضان المبارك شمل الطلاب والطالبات من الصف الأول إلى الحادي عشر وتم توزيعه على إدارات المدارس.

وحسب الجدول الذي اعتمده المجلس فإن دوام الطلاب يبدأ من الساعة الثامنة وخمس عشرة دقيقة صباحا وينتهي في تمام الواحدة و10 دقائق .. في حين يبدأ الدوام المدرسي للطالبات من الساعة التاسعة صباحا وينتهي في تمام الواحدة و55 دقيقة.

وتم تقليص الوقت المخصص للطابور الصباحي ليصبح  5 دقائق والفسحة إلى 10 دقائق فيما تم تقليص زمن الحصة الدراسية إلى 40 بدلا عن 45 وتوحيد الحصص الدراسية للطلبة من الصف الاول وحتى الحادي عشر بواقع سبع حصص يوميا.
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