أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا لتكون نشطة إلى قوية خاصة على البحر مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : شمالية غربية / 18 - 28/36  كم/ساعة على اليابسة وتكون من 30 - 40/55  كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب - شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة إلى خمسة أقدام  قرب الساحل ومن ستة الى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 22 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة صباحا.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35       26              80       30 .
> دبي                        36      27              80       35 .
> الشارقة                   37      25              85       30.
> عجمان                    36      26              85       30.
> أم القيوين                37       26             75        25 .
> رأس الخيمة             39       24             75        25 .
> الفجيرة                   41       30             85       25.
> العين                     41       26              85       25 .
> ليوا                       42      26               65       25 .
> الرويس                  34      24               70       40 .
> السلع                    34       26               70       35.
> دلما                      35      28               80       40 .
> طنب الصغرى          32      27               80       35 .
> طنب الكبرى            32      27               80       35 .
> أبوموسى               33       28               85       35.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية