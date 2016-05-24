الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا لتكون نشطة إلى قوية خاصة على البحر مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ومثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : شمالية غربية / 18 - 28/36 كم/ساعة على اليابسة وتكون من 30 - 40/55 كم/ساعة فوق البحر.

البحر .. مضطرب - شديد الاضطراب .. بارتفاع من ثلاثة إلى خمسة أقدام قرب الساحل ومن ستة الى ثمانية وعشرة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الرابعة ودقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و 22 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة صباحا.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 26 80 30 .

> دبي 36 27 80 35 .

> الشارقة 37 25 85 30.

> عجمان 36 26 85 30.

> أم القيوين 37 26 75 25 .

> رأس الخيمة 39 24 75 25 .

> الفجيرة 41 30 85 25.

> العين 41 26 85 25 .

> ليوا 42 26 65 25 .

> الرويس 34 24 70 40 .

> السلع 34 26 70 35.

> دلما 35 28 80 40 .

> طنب الصغرى 32 27 80 35 .

> طنب الكبرى 32 27 80 35 .

> أبوموسى 33 28 85 35.