اجتماع عربى يدعو لفضح مشروع إسرائيل المستهدف محو التعليم الفلسطينى بالقدس

دعت الدورة الرابعة والسبعون للشؤون التربوية لأبناء فلسطين الدول العربية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح المشروع الإسرائيلى الذى يستهدف التعليم العربى الفلسطينى فى القدس وتهديد المؤسسات التعليمية التربوية من خلال المشروع الذى أطلقه وزير التعليم فى حكومة الاحتلال لمحو التعليم الفلسطينى فى القدس بحلول عام 2017 ومنع تنفيذه.

كما دعا الاجتماع- فى توصياته التى صدرت فى ختام أعمال دورته اليوم بالجامعة العربية- اتحاد الإذاعات العربية إلى إعداد خطة إعلامية لفضح المشروع التهويدى للتعليم فى القدس بما يضمن استنهاض الوعى العربى لما يخطط له من إجراءات لتنفيذ المشروع التهويدى للتعليم فى المدينة المقدسة.

وطالب الاجتماع مؤسسات التربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام بالدول العربية بتكثيف جهودها لفضح العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى والعربى ودعم حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف كحق العودة وتقرير المصير والتأكيد على هوية القدس العربية والإسلامية.

كما شدد الاجتماع فى توصياته الختامية على ضرورة دعوة الجهات المختصة فى مؤسسات التربية والتعليم العربية والإسلامية لتعزيز مناهجها التعليمية بمواد إضافية ذات العلاقة بتاريخ فلسطين عامة والقدس المحتلة خاصة المتعلقة بالتصدى للمحاولات الإسرائيلية فى تزوير التاريخ بما فى ذلك عملية التحريض العنصرى الممنهج التى تشنها المؤسسات الإسرائيلية وتهويد المقدسات وطمس المعالم الأثرية فى فلسطين.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار جهود الأمانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مخاطبة الدول العربية والمنظمات والمؤسسات المالية العربية والإسلامية لتقديم الدعم المالى اللازم لوزارة التربية والتعليم العالى فى دولة فلسطين للمساهمة فى تطوير المناهج التربوية وطباعة الكتب المدرسية بما يحقق جودة التعليم دعما للعلمية التربوية والتعليمية الفلسطينية فى مواجهة الهجمة الإسرائيلية المتواصلة على هذه المناهج.

وطالب الاجتماع المجتمع الدولى بالعمل على تأمين الحماية الدولية اللازمة لكافة المؤسسات التعليمية التى تتعرض للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة فى الاراضيالفلسطينية المحتلة وخاصة فى قطاع غزة فى ظلالحصار الاسرائيلى الخانق عليه.

كما طالب الاجتماع المنظمات الدولية والإقليمية التيتعنى بحقوق الانسان والطفل بكشف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الطفل الفلسطينى وخاصة حقه فيالتعليم والصحة والحياة الكريمة.

ودعا الاجتماع المجتمع الدولى بإلزام اسرائيل بوقف انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطينى على ارضه والحقوق الصحية والتعليمية للأسرى الفلسطينيين والعرب فى سجون الاحتلال الاسرائيلى بما فيها الحرمان من استكمال تعليمهم ومعاملتهم وفقا للقوانين والأعراف والقرارات الدولية ذات العلاقة.

وشدد الاجتماع على أهمية استمرار دعوة المنظمات العربية والإسلامية والبنك الإسلامى للتنمية والصناديق العربية لإنشاء صندوق خاص بدعم التعليم فى القدس المحتلة لتوفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الماسة للعملية التربوية والتعليمية فيها والتصدى لعملية تهويدها.

وكان الاجتماع ناقش فى دورته التى عقدت على مدى ٥ أيام العملية التربوية والتعليمية فى الأرض الفلسطينية المحتلة والممارسات الإسرائيلية ضدها، إلى جانب العملية التعليمية والتربوية فى مدينة القدس الشرقية المحتلة والسياسات التهويدية لها والممارسات الإسرائيلية ضدها، وجدار الفصل العنصرى وتأثيراته الخطيرة على العملية التربوية والتعليمية فى الأرض الفلسطينية، إلى جانب توصيات لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبةالعرب فى الأراضى المحتلة.

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