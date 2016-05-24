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صور.. دمج شبكتي «النهار» و«سي بي سي» ومؤتمر للإعلان عن خطة رمضان البرامجية

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13244617_1706257689640912_6731542905484706565_nكتبت  - إنجي لطفي

اجتمع رجل الأعمال محمد الأمين، مالك قنوات سي بي سي، وعمرو الكحكي، مالك قنوات النهار، وعلاء الكحكي، المؤسس والمساهم الأكبر لقنوات النهار، ومحمد هاني، رئيس قناة سي بي سي، وألبرت شفيق، رئيس قناة النهار، باجتماع مغلق، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر المزمع انعقاده في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وضم الاجتماع كل من ” الإعلامية دعاء عامر، الإعلامية ريهام السهلي، الإعلامية منى عبد الوهاب، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي خالد صلاح، خيري رمضان، والإعلامية ريهام سعيد”.

كما ضم “الفنان محمد صبحي، والفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فضلًا عن لفيف من ألمع النجوم”.

وأعلن عقب الاجتماع المغلق، عن إنشاء شركة قابضة للدمج بين شبكة قنوات النهار، وسي بي سي، فضلًا عن الإعلان عن خريطة رمضان المقبل.

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