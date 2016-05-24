ضبط 12.5 طن أرز بأحد مخازن تاجر لإستخدامها في السوق السوداء ببورسعيد

مراسل بورسعيد: جمال نوفل

تمكنت هيئة الرقابة الادارية ببورسعيد، من ضبط أحد التجار يمتنع عن بيع كميات كبيرة من الأرز ويخفيها بمخازنه .

وقامت الأجهزة الأمنية والرقابية ومباحث التموين والرقابة الإدارية، بضبط 12.5 طن أرز مخبأه فى العقار رقم 18 بشارع العروبه بجوار مطعم الوزة بمدينة بورفؤاد ، يمتلكه ناصر الغندور الغندور، بقصد منع عرضها بالسوق المحلي لترتفع أسعارها، ويقوم بإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سرعة إتخاذ الإجراءات ، وطرح جميع الكميات المضبوطه بالأسواق بالسعر المعلن 4.5 جنية للكيلو، كما وجه بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق لضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المخالفين .