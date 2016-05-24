في إفريقيا - حلمي لـ في الجول: مجموعة الزمالك مثل الأهلي.. وأول 3 مباريات حاسمة

"لم يحصل الزمالك على المجموعة الأسهل في دوري أبطال إفريقيا".. هكذا يؤمن محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض.

وكانت فعاليات سحب قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك مع إنيمبا النيجيري ووفاق سطيف الجزائري وصن داونز الجنوب إفريقي.

وعقب محمد حلمي لـFilGoal.com "لم يحصل الزمالك على المجموعة الأسهل. المجموعتان متساويتان في القوة".

وكانت المجموعة الأولى قد جمعت الأهلي والوداد المغربي وأسيك أبيدجان وزيسكو يونايتد الزامبي.

أول 3 مباريات

وقال حلمي: "أهم ما في الأمر الآن التركيز على أول 3 مباريات. لأنها تسمى بمرحلة جمع النقاط، وعلينا الخروج منها بأكبر قدر ممكن من الانتصارات".

ويستهل الزمالك رحلته بمواجهة خارج أرضه أمام إنيمبا النيجيري. ثم يستضيف وفاق سطيف الجزائري وبعده يلتقي بصن داونز في القاهرة.

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الجماهير

حلمي تولى مسؤولية الزمالك في المرحلة الأخيرة من موسم الدوري المصري بعد رحيل جوزفالدو فيريرا وتجارب قصيرة لماركوس باكيتا وأحمد حسام "ميدو" ومحمد صلاح.

ويسعد حلمي بدعم لم يحصل عليه من سبقوه بشكل كامل، وهو الدعم الجماهيري في كل مباريات الزمالك خلال الفترة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا.

وصرح حلمي "الجمهور دوما ما يلعب دورا حاسما في تلك المباريات الكبيرة. لهذا أتمنى نيل دعمه في كل مرحلة المجموعات".