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في إفريقيا – تعرف على ترتيب مباريات الزمالك.. والبداية والنهاية الصعبة

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في إفريقيا – تعرف على ترتيب مباريات الزمالك.. والبداية والنهاية الصعبة في إفريقيا – تعرف على ترتيب مباريات الزمالك.. والبداية والنهاية الصعبة

يستهل الزمالك رحلته في مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة خارج أرضه ضد إنيمبا النيجيري.

وكانت فعاليات سحب قرعة مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك مع إنيمبا ووفاق سطيف الجزائري وصن داونز.

وحين يستهل الزمالك رحلته بمواجهة خارج ملعبه مع إنيمبا، سيكون وفاق سطيف في لقاء على ملعبه ضد صن داونز.

في الجولة الثانية يستضيف الزمالك فريق وفاق سطيف الجزائري. في الوقت الذي سيلعب فيه صن داونز على ملعبه أمام إنيمبا النيجيري.

بعد ذلك يستضيف الزمالك فريق صان داونز الجنوب إفريقي في القاهرة. وسيلعب أثناء ذلك إنيمبا مع وفاق سطيف.

يخرج الزمالك في الجولة الرابعة لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا. وسيلعب في تلك الفترة وفاق سطيف على أرضه ضد إنيمبا.

ثم يستضيف الزمالك فريق إنيمبا في . ويلعب صن داونز على أرضه ضد وفاق سطيف.

ويختتم الزمالك مشواره خارج أرضه في مواجهة عربية ضد الجزائر. في حين يلعب إنيمبا ضد صن داونز.

 

مشوار الزمالك:

إنيمبا – الزمالك

الزمالك – وفاق سطيف

الزمالك – صن داونز

صن داونز – الزمالك

الزمالك – إنيمبا

وفاق سطيف – الزمالك

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