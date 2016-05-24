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#في_إفريقيا – الوداد: مجموعتنا الأقوى ونتمنى التأهل مع الأهلي.. ومن هو زيسكو؟

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#في_إفريقيا – الوداد: مجموعتنا الأقوى ونتمنى التأهل مع الأهلي.. ومن هو زيسكو؟ #في_إفريقيا – الوداد: مجموعتنا الأقوى ونتمنى التأهل مع الأهلي.. ومن هو زيسكو؟

قال محمد طلال نظير المنسق الإعلامي لنادي الوداد المغربي إن المجموعة الأولى التي وقع فيها الفريق هي الأقوى من ضمن مجموعتي دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ووقع الوداد في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وزيسكو وأسيك ميموزا.

وقال نظير عقب القرعة: "مجموعتنا هي المجموعة الأقوى".

وأضاف "أتمنى أن نصعد لنصف النهائي مع الأهلي، وأن يصعد وفاق سطيف مع الزمالك في المجموعة الثانية".

وتضم المجموعة الثانية كل من وفاق سطيف والزمالك وإنيمبا وصن داونز.

وسخر نظير من زيسكو - الفريق الوحيد ضمن الثمانية المتأهلين لدوري المجموعات الذي لم يحصد اللقب - بقوله "من هو زيسكو؟" عند سؤاله عن النادي الزامبي.

وأتم نظير: "الوداد في أفضل حالاته، وقادر على التأهل. كل الفرق قوية لديها حظوظ متساوية".

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