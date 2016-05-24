صور.. مهرجان الفواكه الحمراء لتنشيط السياحة بالغردقة

لم يمنع ضعف الاشغالات بالفنادق والقري السياحية بالغردقة من السياحة الأجنبية مسؤولي هذه المنشآت من تنظيم مهرجانات، وتقديم المأكولات والمشروبات بشكل مميز لدعم وتنشيط السياحة بالبحر الأحمر بمشاركة العشرات من نزلاء الفندق من السائحين .

وتم رفع علم مصر ورقصوا علي الاغاني المصرية، وشهد أحد الفنادق الكبرى أمس بالغردقة مهرجانًا للفواكه ذات اللون الأحمر من بطيخ وعنب، وتفاح، وطماطم شيري، وكمثرى، ورمان لتحضير العصائر بأشكال مختلفة حيث يعتبر العاملون بالسياحة هذه المهرجانات ترسل رسائل إيجابية للسائحين الراغبين في المجئ للغردقة.