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استئصال ورم يزن ٣ كيلو من رحم سيدة في أسيوط‎

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استئصال ورم يزن ٣ كيلو من رحم سيدة في أسيوط‎ استئصال ورم يزن ٣ كيلو من رحم سيدة في أسيوط‎

استئصال ورم وزنه 3 كيلو جرام

مراسل «ONA»:

استأصل  فريق طبى بمستشفى الإيمان العام بأسيوط، اليوم الثلاثاء، ورم يزن ٣ كيلو جرام من رحم سيدة .

وضم الفريق الطبى، بحسب ما ذكره مراسل “اونا”، كل من الأطباء “أسامة أبو حطب، علاء فوزى، فاطمة جمال، أسماء محمود حسين”.

وأكد الدكتور أسامة أبو حطب، عضو الفريق الطبي، أن كان الورم تم استئصاله من رحم سيدة من مركز البدارى، بعد معاناتها من ثقل أسفل البطن وألام شديدة، ونزيف مستمر فى الرحم.

وأوضح، أن الفريق الطبى تمكن من استئصال الورم دون تأثر الرحم داخل مستشفى الإيمان العام الحكومى، لافتا إلى أن العملية استمرت أكثر من ٣ ساعات.

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أونا