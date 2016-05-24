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31 مايو..إعلان نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

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31 مايو..إعلان نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالوادى الجديد 31 مايو..إعلان نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

مراسل«ONA»:
> أكد الدكتورغازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،أن عمليات التصحيح، ورصد الدرجات لإمتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية تسير وفق المخطط لها، بانتظام وجدية و بشكل موضوعي .

وقال البنواني في تصريح صحفي،إنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الشهادتين صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 مايو الجاري بجميع المدارس الابتدائية والإعدادية بالإدارات التعليمية، عقب إعتمادها من اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد يوم الاثنين المقبل.

وأضاف، أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات في أيدي أمينة ، ولا خوف او قلق من هذا الأمر ، مطمئنًا أولياء الأمور ان النتائج مبشرة ، وحول استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة .

واشار الي أنه تم مناقشة كافة الإستعدادات مع مديري الإدارات، من حيث تجهيز إستراحات المراقبين، بكافة سبل المعيشة، وتجهيز اللجان بوسائل الراحة للطلاب والمراقبين ، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقرات اللجان والكنترولات ، لافتًا إلى أن محافظة الوادي الجديد من المحافظات المتميزة على مستوى الجمهورية فى جاهزيتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة .

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