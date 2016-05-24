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أحذية جوسيبي زانوتي خيار النجمات في مهرجان "كان"

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الثلاثاء 24-05-2016 14:43

كانت إطلالات النجمات في مهرجان "كان" حديث جميع المتابعين للموضة والأزياء في الفترة الأخيرة، وقد جذبتنا غالباً بأناقة التصاميم ونعومة التنسيق، حيث نجحت النجمات في اختيار الأحذية المناسبة من جوسيبي زانوتي Giuseppe Zanotti لتكون خيارهن الأول على السجادة الحمراء.

ظهرت أحذية المصمم الإيطالي المعروف في العديد من الإطلالات الأنيقة في مهرجان "كان"، وظهرت بتصاميم متنوعة وأنيقة، حيث اختارت النجمة أرايا هارجيت Araya A.Argate تصميماً براقاً ليزيّن إطلالتها بفستان جامباتيستا فالي Giambattista Valli، واختارت ناعومي واتس Naomi Watts وايزابيل غولارت Izabel Goulart صنادل بسيطة بكعب عالٍ لتضفي لمسة أنوثة ورقياً على إطلالاتهن.

وعلى الرغم من معاناة كريستين ستيوارت Kristen Stewart مع الكعب العالي في أيام مهرجان "كان" السينمائي، إلا أنها تألقت بحذاء فضي أنيق يحمل توقيع جوزيبي زانوتي في إحدى إطلالاتها، فكانت متألقة كالعادة.

شاهدي معنا أحذية جوزيبي زانوتي التي زينت إطلالات النجمات مؤخراً وشاركينا برأيك.

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سيدتي