ملف - تعرف على قرعة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال.. وترتيب مبارياتهما

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي والزمالك في مجموعتين منفصلتين، بحيث وقع الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في حين وقع الزمالك مع وفاق سطيف الجزائري.

وجاءت القرعة كالتالي

المجموعة الأولى

الأهلي المصري

الوداد البيضاوي الامغربي

أسيك أبيدجان الإيفواري

زيسكو الزامبي

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المجموعة الثانية

وفاق سطيف الجزائري

الزمالك المصري

أنيمبا النيجيري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

وسيبدأ الأهلي مشوار دوري أبطال إفريقيا خارج الأرض لمواجهة زيسكو الزامبي. "تعرف على طريق الأهلي في البطولة من هنا"

من جهته، سيدأ الزمالك مشواره في نيجيريا بملاقاة إنيمبا. "تعرف على طريق الزمالك في البطولة"

وكان (كاف) قد استبعد نادي فيتا كلوب الكونجولي من المنافسات لإشراكه لاعبا موقوفا، ودخل نادي صن داونز الجنوب إفريقي في مكانه (طالع التفاصيل).

ويحضر القرعة عن الأهلي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ومدير المركز الإعلامي جمال جبر والإداريين أحمد سامي وهاني رشاد.

أما من الزمالك فيحضر عضو مجلس الإدارة هاني زادة والمدير الإداري حمادة أنور.

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