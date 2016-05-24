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جنايات سوهاج تقضي بإعدام شخص قتل نجلة شقيقه‎

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جنايات سوهاج تقضي بإعدام شخص قتل نجلة شقيقه‎ جنايات سوهاج تقضي بإعدام شخص قتل نجلة شقيقه‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج، بإجماع الأراء بمعاقبة شخص بالإعدام شنقًا والمتهم في القضية رقم 2365 لسنة 2013 مركز سوهاج لقتله نجلة شقيقه إنتقاما منه .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز محمد فاروق وعضوية المستشارين محمد عزت مناع رئيس المحكمة وخالد مصطفى عمر وامانة سر خالد محمد ثابت
> تعود وقائع القضية الى يوم 3 ديسمبر 2012 ، حيث قام المتهم محمود راضي السيد محمد بقتل نجلة شقيقه أية فوزي راضي- 4 سنوات، إنتقاما من شقيقه.

وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات عائلية بين المتهم ووالد المجني عليها شقيقه ،خاصة وأن والد المجني عليها ميسور ماديًا، حيث عقد العزم على قتل المجني عليها واعد سلاحا أبيض مطواة قرن غزال.
> وقام المتهم يوم الواقعة، بتنفيذ خطته التي أعدها بخطف وإستدراج المجني عليها اثناء لهوها بالشارع امام المنزل باستخدام التحايل معها بحجة شراء حلوى كعادته معها مستغلال ثقتها فيه لكونه عمها ويقيم معهم بنفس المنزل ، وقام باصطحابها الى منطقة المقابر في مكان لا يره احدا وقام بطعنها بعدة طعنات بالبطن واليد اليسرى قاصدا قتلها وحملها على كتفه، وكانت على قيد الحياة تتألم من إصابتها، ولم يبالي بمحاولتها إستعطافه ولم يتحرك قلبه وقام بإلقاءها بالترعة السوهاجية، مما ادى الى غرقها ووفاتها في الحال .

 

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