وزير الصحة يعلن فوز مصر برئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم لمدة عامين

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، عن فوز مصر برئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم لمدة عامين جديدين.

جاء ذلك خلال إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب والمنعقد على هامش إجتماع منظمة الصحة العالمية في دورته التاسعة والستون بجنيف.

وأوضح وزير الصحة، أن فوز مصر برئاسة الهيئة العربية لخدمات نقل الدم لمدة عامين جديدين، يعد تتويجًا لما بذلته من جهود خلال العامين الماضيين في هذا المجال.

وأشار إلى حصول المركز القومي لخدمات نقل الدم القومية، على شهادة الجمعية الأمريكية للاعتماد لبنوك الدم، إضافة إلى تسجيل رقمًا قياسيًا عالميًا بتجميع أكبر كميات للدم خلال حملة للتبرع .

وأضاف، أن المركز القومي لخدمات نقل الدم قام بتدريب مجموعة من الأطباء السودانيين على المعايير العالمية للتبرع بالدم ، لافتا إلى دعم الشعب الفلسطيني بكميات من أكياس الدم ، إلى جانب دعم اليمن وليبيا بمستهلكات التبرع بالدم «قرب الدم».