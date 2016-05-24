مباشر قرعة دوري أبطال إفريقيا – الزمالك والأهلي في مجموعتين منفصلتين

تنطلق بعد قليل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد الإفريقي (كاف) بمدينة 6 أكتوبر.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

وتبدأ المراسم بقرعة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان (كاف) قد استبعد نادي فيتا كلوب الكونجولي من المنافسات لإشراكه لاعبا موقوفا، ودخل نادي صن داونز الجنوب إفريقي في مكانه (طالع التفاصيل).

ويحضر القرعة عن الأهلي مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ومدير المركز الإعلامي جمال جبر والإداريين أحمد سامي وهاني رشاد.

أما من الزمالك فيحضر عضو مجلس الإدارة هاني زادة والمدير الإداري حمادة أنور.

وجاءت القرعة كالتالي

المجموعة الأولى

الأهلي

الوداد البيضاوي الامغربي

أسيك أبيدجان

زيسكو الزامبي

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المجموعة الثانية

وفاق سطيف الجزائري

الزمالك

أنيمبا النيجيري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

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