في_إفريقيا - قرعة الكونفدرالية.. مجموعة عربية خالصة

أسفرت قرعة بطولة الكونفدرالية الإفريقية عن وقوع النجم الساحلي في مجموعة عربية خالصة رفقة أهلي طرابلس الليبي.

وتخلو البطولة من أي فريق مصري بعد توديع فريقي مصر للمقاصة وإنبي المصريين للبطولة من دور الـ 16 ودور الـ 16 مكرر.

وأوقعت القرعة 4 فرق عربية في المجموعة الثانية.

وتبدأ مباريات دور الـ 8 في البطولة في منتصف شهر يوليو المقبل، فيما ستقام مباريات نصف النهائي بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، على أن تقام مباراة الذهاب على أرض أول المجموعة الأولى.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

مازيمبي الكونغولي

شبيبة بجاية الجزائري

يانج أفريكانز التنزاني

مادياما الغاني

المجموعة الثانية

النجم الساحلي التونسي

الفتح الرياضي المغربي

كوكب مراكش المغربي

أهلي طرابلس الليبي