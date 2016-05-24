بالفيديو.."طرق دبي" تفتتح محطة الجداف للنقل البحري وتدشن تشغيل العبرة المكيفة

افتتح مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، محطة الجداف للنقل البحري التي تعد أحد أهم محطات النقل البحري في خور دبي، وتسهم في تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، وذلك بربط خدمة العبرة التراثية المكيفة (خط الجداف ـ دبي فستيفال سيتي) مع خدمة حافلات المواصلات العامة، ومحطة الخور لمترو دبي.

وتفقد الطاير مرافق المحطة واستمع لشرح من السيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، والسيد منصور الفلاسي مدير إدارة النقل البحري، عن مبنى المحطة الذي ينفرد بتصميمه التراثي، ويتألف من طابقين ويقع على مساحة 1518 متر مربع، وتعد المحطة حلقة وصل بين خور دبي والخليج التجاري وقناة دبي المائية مستقبلاً، وتمتاز بكونها أول محطة نقل بحري جماعي ذات مبنى متكامل لخدمة مستخدمي مختلف وسائل النقل البحري التي تشمل الفيري، والباص المائي، والتاكسي المائي، والعبرة التراثية، والعبرة المكيفة، كما تتميز بموقعها بالقرب من محطة الخور لمترو دبي ومحطة حافلات المواصلات العامة، الذي يبعد عنهما بقرابة 200 متر فقط.

وروعي في تصميم مبنى المحطة المحافظة على الإرث العمراني لإمارة دبي، وتوفير مرافق خاصة بذوي الإعاقة، وتوفير خدمات متكاملة لرواد المحطة تشمل بيع التذاكر، وأماكن انتظار ذات إطلالة على خور دبي، ودورات المياه، ومرافق تجارية، ومكاتب خاصة بمشرفي المحطة للإشراف المستمر على الرحلات، وتوفير مواقف لمستخدمي الدراجات الهوائية.

العبرة المكيفة

> بعد ذلك دشن الطاير التشغيل الرسمي للعبرة التراثية المكيفة التي تتميز بروعة تصميمها التراثي الذي يجمع بين الشكل التقليدي للعبرة، وبين الحداثة والاستفادة من التقنيات الحديثة، وسقفها البانورامي، والتكييف المركزي الذي يغطى كابينة الركاب، ومقاعدها المريحة التي تتسع لـ 20 راكباً، كما تتميز بهيكلها المصنوع من مادة (الفايبر جلاس) أحادي القاعدة منخفض الأمواج، ووجود محركين صديقين للبيئة، يستخدمان بنزينا عالي الأوكتين لا يخلف إلا انبعاثات كربونية بسيطة.

ويبلغ طول العبرة المكيفة عشرة أمتار، وعرض 3.4 أمتار، وهي مزودة بخمس وحدات تكييف بقوة 5 أطنان، وروعي فيها تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك سماكة البدن الذي يؤمن مستوى سلامة عالية للعبرة، وسهولة القيادة لتوفر زاوية رؤية 360 درجة، مع إمكانية تحريك العبرة بشكل جانبي وسهولة المناورة.

وسيكون تشغيل العبرة المكيفة في المرحلة الأولى من محطة الجداف للنقل البحري، إلى محطة فستيفال سيتي للنقل البحري، التي تضم مركز تسوق ومحال تجارية وفنادق ومنطقة سكنية، وملعبا للغولف والعديد من المرافق، التي يرتادها السكان والسياح، وتستغرق الرحلة سبع دقائق، وسيكون تشغيل الخدمة على مدار سبعة أيام في الأسبوع، تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً، بواقع 128 رحلة يومياً في الاتجاهين، بزمن تقاطر قدره 10 دقائق بين الرحلة والرحلة التالية في أوقات الذروة، و20 دقيقة في باقي الأوقات، وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة درهمين فقط، وستسير الهيئة رحلات سياحية إلى محمية رأس الخور خارج أوقات الذروة.

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> نقلة نوعية

> وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة عن سروره بافتتاح محطة الجداف للنقل البحري، وتدشين العبرة المكيفة، التي تشكل إضافة نوعية لقطاع النقل البحري في إمارة دبي، وقال: إن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير منظومة النقل البحري التي تعد وسيلة نقل حيوية في إمارة دبي يقدر عدد مستخدميها بنحو 13 مليون راكب سنوياً، وتشمل خطة الهيئة إنشاء 12 محطة جديده للنقل البحري في الخليج التجاري وقناة دبي المائية بحلول عام 2018، وبذلك سيرتفع عدد محطات النقل البحري في إمارة دبي إلى 77 محطة في عام 2020، كما تشمل الخطة تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط في قناتي الخليج التجاري ودبي المائية.

وأضاف: سيشهد قطاع النقل البحري قفزة نوعية في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب مع اكتمال ربط قناتي الخليج التجاري ودبي المائية بشواطئ الخليج العربي، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق السياحية والعمرانية على ضفتي خور دبي والقناتين المائيتين، مشيراً إلى أن الهيئة دشنت في الربع الأخير من العام الماضي خمس عبرات حديثة بتصميم تراثي يماثل تصميم العبرات التقليدية التي تعمل في خور دبي، كما تنفذ الهيئة محطة لصيانة وسائل النقل البحري في القرهود، وتبلغ مساحة المحطة 5000 متر مربع، ويبلغ طول الرصيف 250 مترا، وتشتمل على مبنى من طابقين للإدارة والتشغيل، وخمس ورش مختلفة للصيانة، ورافعة متحركة (90 طنا)، ويمكن للمحطة صيانة سبع عبرات، وفيري (عبـَّارة)، وتاكسي مائي، وباص مائي، في الوقت نفسه، ومن المتوقع إنجازها العام القادم.