أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار سوريا..سجن بريطانية عامين ونصف لتخطيطها للسفر لسوريا للانضمام لداعش

Google+ Print
أخبار سوريا..سجن بريطانية عامين ونصف لتخطيطها للسفر لسوريا للانضمام لداعش أخبار سوريا..سجن بريطانية عامين ونصف لتخطيطها للسفر لسوريا للانضمام لداعش
قضت محكمة بريطانية مساء أمس الاثنين، بالسجن على أم لمدة عامين ونصف، بعد إدانتها بتهمة التخطيط للسفر مع أطفالها إلى سوريا للانضمام إلى زوجها الذى يقاتل إلى جانب تنظيم داعش الإرهابى.

وخططت لورنا موور 34 عاما، التى اعتنقت الإسلام مؤخرا، إلى اصطحاب أطفالها الثلاثة ورضيعها البالغ من العمر 11 شهرا، والسفر إلى سوريا، للالتحاق بزوجها "ساجد إسلام"، الذى انضم إلى تنظيم داعش.

وواجهت المواطنة الأيرلندية الشمالية اتهامات بعدم إبلاغ الشرطة بأن زوجها /34 عاما/ سيغادر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

ووصف تشارلز وايد من محكمة "أولد بيلي" لورنا موور أثناء إصداره للحكم بأنها تمتلك شخصية قوية، لكنها كانت تكذب مرة بعد الأخرى فى أقوالها، وقدمت أدلة واهية لتبرئة نفسها، وهو الأمر نفسه الذى قامت به عند التستر على سفر زوجها، والتظاهر بجهلها بمكانه.

كما أدانت المحكمة "أيمن شوكت" 28 عاما بالإعداد لأعمال إرهابية من خلال مساعدة ساجد إسلام، ومواطن آخر اعتنق الإسلام يدعى ألكس ناش 22 عاما على السفر إلى سوريا.

وقضت المحكمة على شوكت بالسجن عشر سنوات، مع خمس سنوات إضافية، بينما حكمت على ناش بالسجن خمس سنوات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365