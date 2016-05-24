أخبار سوريا..سجن بريطانية عامين ونصف لتخطيطها للسفر لسوريا للانضمام لداعش

قضت محكمة بريطانية مساء أمس الاثنين، بالسجن على أم لمدة عامين ونصف، بعد إدانتها بتهمة التخطيط للسفر مع أطفالها إلى سوريا للانضمام إلى زوجها الذى يقاتل إلى جانب تنظيم داعش الإرهابى.

وخططت لورنا موور 34 عاما، التى اعتنقت الإسلام مؤخرا، إلى اصطحاب أطفالها الثلاثة ورضيعها البالغ من العمر 11 شهرا، والسفر إلى سوريا، للالتحاق بزوجها "ساجد إسلام"، الذى انضم إلى تنظيم داعش.

وواجهت المواطنة الأيرلندية الشمالية اتهامات بعدم إبلاغ الشرطة بأن زوجها /34 عاما/ سيغادر إلى سوريا للانضمام إلى داعش.

ووصف تشارلز وايد من محكمة "أولد بيلي" لورنا موور أثناء إصداره للحكم بأنها تمتلك شخصية قوية، لكنها كانت تكذب مرة بعد الأخرى فى أقوالها، وقدمت أدلة واهية لتبرئة نفسها، وهو الأمر نفسه الذى قامت به عند التستر على سفر زوجها، والتظاهر بجهلها بمكانه.

كما أدانت المحكمة "أيمن شوكت" 28 عاما بالإعداد لأعمال إرهابية من خلال مساعدة ساجد إسلام، ومواطن آخر اعتنق الإسلام يدعى ألكس ناش 22 عاما على السفر إلى سوريا.

وقضت المحكمة على شوكت بالسجن عشر سنوات، مع خمس سنوات إضافية، بينما حكمت على ناش بالسجن خمس سنوات.

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