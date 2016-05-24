أخبار إسرائيل..إسرائيل تقرر وقف تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم

أصدر وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان الثلاثاء، قرارا يقضى بوقف تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم بحجة "التحريض" خلال جنازات الشهداء.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية- فى بيان نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية- أن "أردان" أطلع على أشرطة فيديو وصور من تشييع جثمان الشاب المقدسى علاء أبو جمل خلال الليلة الماضية تخللها ما أدعاه بـ "خرق للشروط" التى فرضتها الشرطة على ذوى الشهيد.

وأضافت أن عائلة الشهيد لم تلتزم بما سمته "شروط التشييع والدفن"، وذلك بإقامة جنازة حاشدة تضمنت اطلاق هتافات تحريضية مشجعة لما وصفته بـ"الارهاب".

ووفقا للبيان، أصدر الوزير الإسرائيلى تعليماته للشرطة بوقف إعادة جثامين الشهداء، مطالبا المحكمة العليا الإسرائيلية بالإطلاع على مشاهد ما وصفته الشرطة فى بيانها بـ"التحريض".

وكانت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية فى إسرائيل) أصدرت- فى الخامس من مايو الجارى- قرارا بتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى ذويهم بشكل تدريجى حتى موعد اقصاه حلول شهر رمضان المبارك.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة- فى تسليم جثامين 18 فلسطينيا من شهداء الهبة الشعبية التى اندلعت ضد الاحتلال منذ مطلع أكتوبر الماضى بينها 12 جثمانا من مدينة القدس و2 من ضواحيها و4 من الضفة الغربية.

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