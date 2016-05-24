هشام جنينة يصل مقر نيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى تصريحاته حول الفساد

وصل منذ قليل، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، بالتجمع الخامس، لحضور جلسة التحقيق معه فى تصريحاته بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015. وقبل دخول “جنينة” مقر النيابة، جلس مع محاميه وعدد من مرافقيه، على إحدى المقاهى القريبة من مقر النيابة بالتجمع. وكانت النيابة استمعت، أمس الأثنين، إلى أقوال المستشار هشام جنينة، الذى حضر إلى النيابة بمفرده، وعقب سماع أقواله غادر النيابة، بعدما حددت له جلسة اليوم للتحقيق معه فى حضور محاميه. وكانت نيابة أمن الدولة، قد أصدرت بيانا بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشارت فيه إلى أنه استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة “اليوم السابع” التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.