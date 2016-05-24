أفكار لتجديد "ديكورات" الغرف

قد تتوفر الإمكانيات المادية لديك لتجديد "ديكورات" المنزل أو حتى تغيير أثاثه بالكامل.

عاودي تقديم أثاثك، بعد إضافة لمساتك الفنية في المكان، ودعي التبضع للمرحلة الأخيرة، وجربي الآتي:

أولاً: تخيّلي

تخيلي صورة لديكور المنزل الجذاب في نظرك. تأملي الصورة ملياً، من ثم اطرحي على نفسك الأسئلة الآتية: هل الإضاءة تحتاج للتغيير، أم الألوان، أم الأثاث؟

ثانياً: قومي بتجديد جذري

- اقلبي موازين المنزل: اجعلي المملّ مدهشاً، والبسيط ثرياً، والكلاسيكي عصرياً راقياً أو عملياً مشرقاً أو غير تقليدي!

أعيدي توزيع الأثاث؛ مثلاً إذا كانت غرفة المعيشة واسعة بما يكفي، يمكنك تقسيمها لجزئين: واحد للتلفاز والآخر للتسامر

أو القراءة أو شرب القهوة.

- اعكسي تباين المكان: أعيدي طلاء الجدران بلونٍ جديد، أو جدّدي الأثاث عبر تنجيده. في هذا الإطار، قومي بكسوة الأثاث بقماش منقوش بنقوش هادئة إذا كان القماش الحالي سادة، واختاري شالاً مميزة لأطراف الأريكة الرئيسة، وأغطية للوسادات تتباين والحالية.

‫- وسّعي الغرف أو اجعليها أكثر حميمية: قد يبدو توسيع الغرفة غير معقول فعلياً، بيد أنه ممكن بصرياً من خلال جعل المسطح في المكان أكثر عمقاً، أي من خلال استخدام ألوانٍ فاتحة على الجدران بدلاً من الداكنة، أو إضافة التصاميم العاكسة (المرآة، أو الزجاج الملون اللماع مثلاً) على أحد الجدران.

بالمقابل، ان النقوش الكبيرة على الجدران تجعل المكان يبدو أكثر ضيقاً إذا كان صغيراً، أو أكثر تناسقاً إذا كان كبيراً..

- ابتكري في الأكسسوارات: دعي الأكسسوارات للمرحلة الأخيرة من التجديد، إلا إذا كانت جوهرية في المكان، على غرار لوحة محورية في غرفة ما، أو سجادة في البهو.

عموماً، ان "الإكسسوارات" تحدث فارقاً في المكان حسب أسلوبها، فالإطارات المصطفة على أحد الجدران بكثافة قد تستخدم عوضاً عن طلاء الجدار، أو لتكمل جمالية لون الجدار الجديد. وكذلك هي حال المزهريات الأرضية، أو نبات الزينة

أو "الإكسسورات" الإثنية. أمّا في شأن "إكسسوارات" الطاولات والخزائن المكشوفة، فركزي على أن تضيف إلى تصميم الغرفة بدلاً من أن تكون مجموعة من انجذابات اشخصية مؤقتة!

ثالثاً: التجديد المتأني قد يناسبك

في حال كان الأثاث في حال ممتازة، وتحتاجين إلى تعديلات صغيرة، أعيدي النظر في الإضاءة أو "الأإكسسوارات".

- الإضاءة: تغيّر الإضاءة إطلالة المكان جذرياً؛ قد تكونين بحاجة لتحويل لون الإضاءة من الدفء إلى البياض، أو العكس. أما في شأن الإضاءة الجانبية، فمن المحتمل أن تكون حالياً مثبتة في زوايا غير مثالية، أو شديدة للغاية.

- "الإكسسوارات": يمكن للتنويع في كمّ "الإكسسوارات" وأساليبها أن يشتت الانتباه، لذا فكري في تخفيف العناصر المذكورة كماً، أو توحيد أسلوبها لتعطي مظهراً أكثر جاذبية.

(إن الصور المرفقة مقدمة من "كور ديزاين"Design KARE و"شاتيلز آند مور" CHATTELS & MORE).