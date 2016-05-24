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شقيقة الفنانة روبي تلجأ للعمل في كباريه «ونوس»

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الفنانة روبي

الفنانة روبي

كتب : هاني صابر

تظهر الفنانة كوكي شقيقة الفنانة روبي ، داخل أحد الملاهي الليلية التي لجأت الي العمل بداخلها ، ضمن الاحداث الدرامية لمسلسل«ونوس»، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وتمتلك والدتها هذا الملهي الليلي، الذي يشهد عددًا من الوقائع الدرامية المهمة في تسلسل أحداث المسلسل، ومنها مقتل إحدي الراقصات التي تعمل في الملهي، بالإضافة الي كونه المكان الذي يذهب اليه الفنان الكبير يحيي الفخراني لقضاء بعض سهراته .

مسلسل«ونوس»، بطوله يحيي الفخراني وهالة صدقى، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، محمد شاهين، سماح السعيد ونهى عابدين، إنعام سالوسة، هياتم، ندا موسى، محمد الكيلانى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج شادى الفخرانى .

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