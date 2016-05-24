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والد جندى لبنانى قتيل يعلن على شاشة تلفزيون قتله ابن شقيق قيادى بـ"القاعدة"

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والد جندى لبنانى قتيل يعلن على شاشة تلفزيون قتله ابن شقيق قيادى بـ"القاعدة" والد جندى لبنانى قتيل يعلن على شاشة تلفزيون قتله ابن شقيق قيادى بـ"القاعدة"
هاتف والد جندى لبنانى كان قد اختطف وقتل على يد مسلحين منذ عامين، على قناة تلفزيونية محلية ليقول إنه قتل أحد أقارب رجل يعتبره مسؤولا عن مقتل نجله.

الجندى، محمد حمية، و36 جنديا لبنانيا آخرين كانوا قد اختطفوا على يد مسلحين ومقاتلين من تنظيم داعش من سوريا المجاورة فى 2014. حمية وثلاثة جنود آخرين قتلوا فيما بعد، بينما أطلق سراح 24 آخرين منذ ذلك الوقت. ومازال مكان الجنود التسعة المتبقين غير معلوم.

واتصل معروف حمية، والد الجندى القتيل، بقناة الجديد التلفزيونية اليوم الثلاثاء ليقول إنه قتل محمد الحجيرى انتقاما، وتعهد باستمرار قتله آخرين، الحجيرى ابن شقيق القيادى المحلى المرتبط بتنظيم القاعدة، مصطفى الحجيرى، الذى كان قد وعد فى 2014 بالتفاوض لإطلاق سراح الجنود.
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