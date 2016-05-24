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مصرع 75 من "داعش" بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف بمحيط الفلوجة

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مصرع 75 من "داعش" بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف بمحيط الفلوجة مصرع 75 من "داعش" بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف بمحيط الفلوجة
قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" 75 إرهابيا من تنظيم"داعش" خلال عمليات عسكرية لتحرير الفلوجة شرقى الأنبار بدعم من طيران التحالف الدولى، وأحكمت سيطرتها على الكرمة شمال شرقىالفلوجة.

وتقدمت القوات لتحرير مدينة الفلوجة من محاور شمال الكرمة والبو شجل واللهيب وجسر التفاحة وبستان التكريتي، وتمكنت من قتل 51 إرهابيا بينهم أربعة انتحاريين، ودمرت سيارة مفخخة ومفرزتي "هاون" و18 خندقا للتنظيم وفككت 33 عبوة ناسفة، ودمرت مركز اتصالات لداعش.

كما قتل طيران التحالف الدولي 18 إرهابيا، ودمر أربعة خنادق لداعش ومفرزتي "هاون" وثلاثة مواقع بمن فيها وسلاح رشاش أحادي.. بينما قتلت قوة من الجيش إرهابيين اثنين في منطقة المعامير.
>كما قتلت قوات الجيش أربعة إرهابيين وفككت عددٍا كبيرا من العبوات الناسفة من قبل السلاح الهندسي للفرقة السابعة وفتحت ممرات آمنة للعوائل المدنية القادمة من مدينة الفلوجة.

على صعيد آخر، أكدت وزارة الهجرة والمهجرين استعدادها للاستجابة الإنسانية المترتبة على انطلاق عملية تحرير الفلوجة من قبضة داعش.. وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بالوزارة ضياء صلال ان الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحلية في الأنبار قامت بتهيئة مخيم في ناحية عامرية الفلوجة يضم 2000 وحدة ايواء مجهزة بالخدمات الاساسية والمستلزمات الاغاثية الضرورية من كهرباء وخزانات ماء وحمامات الصحية لايواء العوائل المزمع نزوحها من الفلوجة مع بدء عملية تحرير المدينة.

وأشار صلال، في تصريح صحفي، إلى أن الوزارة ارسلت شاحنات محملة بالمساعدات الاغاثية تتضمن سلات غذائية وصحية ومراوح شحن كهربائية للمخيم الذي سيستقبل العوائل النازحة، لافتا الى ان الوزارة عملت على تجهيز خزين احتياطي من الخيم والفرش والاغطية في المقر المسيطر للمحافظة لاستعمالها عند الحاجة.
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مصر 365

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