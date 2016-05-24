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بريطانيا تحقق فى تقارير إستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع فى اليمن

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بريطانيا تحقق فى تقارير إستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع فى اليمن بريطانيا تحقق فى تقارير إستخدام قنابل عنقودية بريطانية الصنع فى اليمن
قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تجرى تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن استخدام قوات التحالف بقيادة ذخائر عنقودية بريطانية الصنع فى اليمن.

وورد فى تقرير نشرته منظمة العفو الدولية أمس الاثنين أن المنظمة وثقت استخدام قنابل عنقودية فى اليمن صنعت فى بريطانيا فى السبعينات.

وقال هاموند للبرلمان "تجرى وزارة الدفاع الآن تحقيقا عاجلا فى المزاعم التى أثيرت." وأضاف أن الأسلحة التى وُصفت فى التقرير تعود إلى عقود مضت وأن القانون البريطانى يمنع تزويد أحد بمثل هذه القنابل.

وقال هاموند إنه ليست هناك أدلة فى الوقت الحالى بأن السعودية استخدمت ذخائر عنقودية وإن بريطانيا حصلت على تأكيدات من السلطات السعودية بأن مثل هذه الأسلحة لم تستخدم.
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