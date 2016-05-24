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محمد بن راشد يكرم مجموعة من المشاركين فى جوائز الابتكار بمسابقة "بالعلوم نفكر"

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محمد بن راشد يكرم مجموعة من المشاركين فى جوائز الابتكار بمسابقة "بالعلوم نفكر" محمد بن راشد يكرم مجموعة من المشاركين فى جوائز الابتكار بمسابقة "بالعلوم نفكر"
كرم محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، مجموعة من علماء المستقبل المشاركين فى جوائز الابتكار فى المسابقة التى تحمل اسم "بالعلوم نفكر".

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "سعدت اليوم بتكريم مجموعة من علماء المستقبل المشاركين فى جوائز الابتكار فى مسابقة بالعلوم نفكر، المسابقة استقبلت 233 مشروعا ابتكاريا فى الهندسة والطاقة، والأنظمة الذكية، والعلوم البيئية، وتعويلنا على هذه النخبة لمستقبل الابتكار فى الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد، "طموحاتنا أن يكون لدينا علماء يسهمون فى تقدم المعرفة البشرية، ومسئوليتنا هى إعداد أجيالنا لزمان غير زماننا..كل التوفيق لعلماء المستقبل".

فيس

محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى


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