محمد بن راشد: مسئوليتنا هي إعداد أجيالنا لزمان غير زماننا

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاة الله" العلماء الإماراتيين من الشباب المتميزين خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة الإمارات لمسابقة بالعلوم نفكر 2016 بمقر كليات التقنية العليا في إمارة دبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حديثه للشباب في الحفل : " مسئوليتنا هي إعداد أجيالنا لزمان غير زماننا وطموحاتنا بأن يكون لدينا علماء يسهمون في تقدم البشرية".

وأضاف سموه : " الأجيال الجديدة مطالبة بإجادة مهارات الابتكار والتحليل والتواصل والريادة واليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى تعزيز مفهوم الابتكار بين الشباب إضافة إلى ايجاد البيئة المناسبة الحاضنة لهم في مجتمعنا وتشجيع مدارسنا وجامعاتنا على تزويد شبابنا بأهم المهارات في منهجيات البحث والاكتشاف.. مؤسسة الإمارات أجادت بهذا الخصوص من خلال مسابقة بالعلوم نفكر وهي تستحق الثناء على هذا الجهد الكبير".

وقال سموه إن " العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي بالنسبة لنا بمثابة خارطة الطريق لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. أنتم قادة المستقبل الذين سيقودون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التقدم لكي تصبح واحدة من أكثر الدول ابتكارا في العالم.. وأنا أعلم أنكم سترفعون من مستوى التحدي وستكونون على قدر هذه المسؤولية ".

وتم خلال الحفل تكريم " 50" من العلماء الإماراتيين الشباب كجزء من مسابقة بالعلوم نفكر في نسختها الرابعة لابتكاراتهم وأفكارهم في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجيا إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج بالعلوم نفكر لمساهمتهم في تنمية الشباب في دولة الإمارات.

وتم منح "21" جائزة للطلاب في "13" فئة علمية اشتملت على جائزتين جديدتين هما .. "فئة اختيار القطاع الحكومي" و"فئة اختيار قطاع الصناعة".. إضافة إلى جوائز للمركز الأول لكل من فئة المدارس والجامعات "أفضل مشروع علمي على مستوى المدارس" و "أفضل مشروع علمي على مستوى الجامعات" بجانب جائزة بالعلوم نفكر 2016 من اختيار الجمهور وجائزة مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة 2016 " آيسف " الخاصة بالاستدامة.

و قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات في كلمة بهذه المناسبة ألقاها نيابة عنه معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي العضو المنتدب لمؤسسة الإمارات .. " إن رؤيتنا من خلال برنامج بالعلوم نفكر هي أن نقدم منبرا لشبابنا يعزز قدراتهم الإبداعية والمساهمة بشكل استباقي في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي من المقرر أن تحقق قوة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا.. ولكي يحدث ذلك يجب علينا أن نستثمر في إيجاد أعلى مستوى من الخبرة والمعرفة العلمية بدأ في سن مبكرة".

وأضاف إن "هناك عالما شابا في كل بيت إماراتي في دولة الإمارات ينتظر من يكتشفه ويقدم له الفرص.. ومن ضمن مسؤولياتنا أن نحول طموح هؤلاء الشبان إلى واقع وحقيقة ملموسة على أرض الواقع.. هم مستقبل الأمة الذي نستطيع أن نعول عليه لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق أعلى المراتب في جميع المجالات والصناعات العلمية".

وتعد مسابقة "بالعلوم نفكر" جزءاً أساسياً من معرض "بالعلوم نفكر" الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من "17 إلى 19 " أبريل وتضمنت مسابقة للمدارس ومسابقة للجامعات الحكومية والخاصة.. وتم اختيار المشاريع الفائزة من بين أكثر من "235" مشاركة تمثل مشاريع عملية أنجزها أكثر من "640 " شاباً.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة أكثر من " 60 " خبيرا علميا وأستاذا جامعيا من جامعات ومؤسسات حكومية وخاصة رائدة في قطاع العلوم والتكنولوجيا حيث قامت اللجنة بمراجعة وتقييم المشاريع لاختيار الفائزين.

و شملت المشاريع مجالات مثل الهندسة الميكانيكية والصناعية والطاقة وأنظمة السلامة والأنظمة الذكية والعلوم البيئية والتي أشرف عليها أكثر من "190" موجها ومشرفا من مؤسسات تعليمية وتربوية من مختلف أنحاء دولة الإمارات.