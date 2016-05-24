بالصور… مؤلف ونجوم «يونس ولد فضة»: نقدم مسلسل صعيدى مختلف

أكد عبد الرحيم كمال مؤلف مسلسل “يونس ولد فضة” ونجوم العمل على أختلافه عن سائر الأعمال التى قدمت عن الصعيد،وأوضح بطل المسلسل عمرو سعد أنه جمع فيه بين “الجلاّبية” كمظهر من ملابس الصعايدة، وبين علاقتهم المميزة بمظاهر العصر الحديث كمختلف وسائل التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأضاف عمرو “غالباً ما تظهر الدراما الصعيدية على الشاشة بشكل تقليدي قديم بخلاف “يونس ولد فضّة”، التي ألعب فيها دور “يونس” وهو شخصية مثقفة في دراما اجتماعية غنية بالتفاصيل، تحكي عن التطورات والأحداث في الصعيد ضمن إطارٍ دراميٍ ذي طابعٍ إنساني يجمع بين الأسطورة والواقع، وبذلك سنشاهد هذه المنطقة كما لم نرها سابقاً”.

وبدأت الفنانه سوسن بدر حديثها بمدح النص الاستثنائي للكاتب عبد الرحيم كمال “ابن الصعيد ” مؤكدة بأنه “لديه مخزوناً وموروثاً كبيراً من الحكايات الخاصة بالمنطقة التي يعرفها جيداً، وهذه الميزة تزيد من مصداقية الحكاية، على اعتبار أن النص يدمج بإبداع بين الأساطير التي نسمعها وبين العادات والتقاليد والحقائق”.

وخول شخصيتها في العمل تقول سوسن بدر “أقدم شخصية “فضّة” المرأة الصلبة التي تعرف كيف تصل إلى ما تصبو إليه، وتضطر بعد وفاة زوجها لأن ترعى ابراهيم، وتطلق عليه اسم ابنها المتوفي يونس، لتواجه معه ومن أجله مصاعب الحياة”

وفى تعليقه يقول الكاتب عبد الرحيم كمال أن “العمل هو عبارة عن أسطورة شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي إنساني داخل الصعيد المصري، حيث نسلّط الضوء على العديد من التفاصيل أبرزها علاقة الأم بابنها والأخ بإ

كمال قال كذلك أن المسلسل يعالج بعض قضايا المرأة في الصعيد إلى جانب رصده علاقات العائلات ببعضها في ظل التركيبة الاجتماعية السائدة” وأضاف “أعمالي كلها تشدّد على ضرورة انتشار المحبة، فأنا من المُنادين بالمحبة التي أراها الحلّ الأمثل لكل المشكلات في هذه الأيام

من جهته لفت المخرج أحمد شفيق الظر لآهمية شخصية “فخري” التي يؤدّيها ببراعة “عبد العزيز مخيون”، والتي تُعَدّ محركاً رئيسياً للأحدا

وعن دورها بالعمل تقول سهر الصايغ ”أجسد دور “رضوى” زوجة يونس أو ابراهيم، وهي امرأة مغلوبة على أمرها، ولا تعرف أن زوجها ليس ابن فضّة الحقيقي.. هي الزوجة العاشقة وليست المعشوقة لأن قلب زوجها مشغول مع أخرى”.

أما الممثل إيهاب فهمي، فيقول “أجسّد شخصية “خالد” وهو صعيدي “مودرن” ومعاصر، إن جاز التعبير، فنراه يلبس البدلة في المحافظة حيث يعمل، ويرتدي اللباس الصعيدي في بلدته”، لافتاً إلى “أنه إنسان مغلوب على أمره، لكن في ظروف معينة تظهر شهامة الرجل الصعيدي في داخله”. ويختم إيهاب: “يعاني خالد من تسلّط زوجته (أميرة العايدي)، التي يعيش معها في منزل واحد مع والده (أحمد حلاوة)، وهنا تكمن العقدة.”

كما تقول ريهام حجاج. تقول “أقدم شخصية صفا، وهي الحب الحقيقي ليونس، والرومانسية القائمة بينهما ستكون عنصر جذب إضافي للجمهور”.

أما محمد التاجي فقال “أؤدي دور مسالم، والد الطفل ابراهيم الذي يوصيه الاهتمام بشقيقته، ومن ثم يختفي لمدة 18 عاماً، ويعود بعدها للبحث عن أولاده”، يعتبر التاجي أن موضوع المسلسل وحبكته قويّان جداً، لذا يتوقّع له أن يجد إقبالاً جماهيريّاً واسعاً.

مسلسل “يونس ولد فضّة” يجمع نخبة من الممثلين، منهم: عمرو سعد، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبه مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبد البديع، حسن عيد.