المرصد السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات جبلة وطرطوس لـ 154 قتيلًا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات غير المسبوقة التي استهدفت مدينتي جبلة وطرطوس الساحليتين في سورية أمس إلى 154 قتيلا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وذكرت قناة”فرانس 24″ الإخبارية اليوم الثلاثاء أن تنظيم “داعش” الإرهابي أعلن مسؤوليته ، أمس ،عن هذه التفجيرات الدامية.

يشار إلى أن مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن أفاد – أمس – بمقتل 148 شخصا بالتفجيرات، بينهم مائة شخص في “جبلة” بجنوب اللاذقية و48 في طرطوس، مركز محافظة طرطوس، موضحا أن الحصيلة قد ترتفع مجددا نتيجة وجود اكثر من 300 جريح بعضهم في حالات خطرة.