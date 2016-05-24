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المرصد السورى: 454 قتيلا وجريحا حصيلة ضحايا تفجيرات جبلة وطرطوس

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المرصد السورى: 454 قتيلا وجريحا حصيلة ضحايا تفجيرات جبلة وطرطوس المرصد السورى: 454 قتيلا وجريحا حصيلة ضحايا تفجيرات جبلة وطرطوس
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى يتخذ من لندن مقرا له، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات غير المسبوقة التى استهدفت مدينتى جبلة وطرطوس الساحليتين فى سورية أمس إلى 154 قتيلا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وذكرت قناة (فرانس 24) اليوم الثلاثاء أن تنظيم (داعش) الإرهابى أعلن مسؤوليته - أمس - عن هذه التفجيرات الدامية.

يشار إلى أن مدير المرصد السورى رامى عبدالرحمن أفاد - أمس - بمقتل 148 شخصا بالتفجيرات، بينهم مائة شخص فى "جبلة" بجنوب اللاذقية و48 فى طرطوس، مركز محافظة طرطوس، موضحا أن الحصيلة قد ترتفع مجددا نتيجة وجود اكثر من 300 جريح بعضهم فى حالات خطرة.
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