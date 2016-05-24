للحوامل.. التدخين يعرض الجنين للإصابة بالشيزوفرينيا مستقبلا

تواصل الأبحاث الحديثة التى تنشر يوما بعد يوم من المخاطر الصحية العديدة التى يتسبب فيها تدخين السجائر خلال فترة الحمل، وبالأخص على الجنين، حيث يتعرض لمشاكل صحية عديدة على المدى البعيدة يصعب التخلص منها.

وفى هذا السياق، كشفت دراسة طبية جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية أن تدخين السجائر خلال فترة الحمل يرفع فرص إصابة الجنين بالفصام العقلى أو الشيزوفرينيا، وهو ما يعد أمرا خطيرا للغاية.

وأوضحت الدراسة أنه كلما تعرضت السيدات الحوامل لكميات أكبر من النيكوتين (أشهر المواد الضارة الموجودة بالسجائر) كلما ارتفعت فرص إصابة الأجنة بالفصام العقلى، حيث أثبتت نتائج التجارب أن مستويات النيكوتين العالية فى دم الحوامل ترفع فرص إصابة المواليد بهذا المرض النفسى الخطيرة خلال مراحل عمرية لاحقة بنسبة 38%.

وأضاف الباحثون أن النيكوتين من المواد التى تمر بسهولة عبر المشيمة المحيطة بالجنين، وتصل إلى دمه فى أسرع وقت، لترفع خطر إصابته بأمراض عديدة بخلاف الفصام، مثل التوحد والاضطراب الوجدانى ثنائى القطب.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "American Journal of Psychiatry" خلال شهر مايو الجارى، وكما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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