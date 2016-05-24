للرجال.. تعرف على 4 أسباب لضعف الانتصاب العضوى

ضعف الانتصاب من المشكلات التى تؤرق نسبة ليست بقليلة من الرجال، سواء إن كانوا شبابا أو كبار فى السن، وترجع هذه المشكلة لأسباب متعددة، منها النفسى ومنها العضوى أيضا.

ونخص بالحديث فى هذا التقرير، ضعف الانتصاب العضوى والمسبب لضعف القدرة الجنسية لدى بعض الرجال، ونتحدث تفصيلا عن بعض أسبابه، ومن المعروف أن نسب الإصابة بضعف الانتصاب لدى الرجال ليست بنسب قليلة، وفى تزايد ما يحتاج من الرجل الاهتمام مبكرا بالمشكلة، والعرض على مختص لحلها فى أسرع وقت دون تكاسل.

وهو ما يذكره لنا الدكتور تفصيلا محمد عباس أستاذ جراحة الذكورة والعقم بالقصر العينى، مشيرا فى البداية، إلى أن ضعف الانتصاب العضوى الذى يصيب بعضا من الرجال، وبالأخص بعضا من مرضى ضعف الانتصاب بشكل عام، هو بنسبة كبيرة ينتشر كنوع مميز بين كبار السن، ومن تقدموا بالعمر، ما جعلهم عرضة للأسباب العضوية التى تؤدى إلى حدوث هذه المشكلة التى تؤثر على الحياة الجنسية والعلاقة الزوجية للرجل بشكل عام.

وتابع أستاذ طب وجراحة الذكورة والعقم حديثه، معددا بعض أسباب ضعف الانتصاب العضوى والتى منها:

1. نتيجة إصابة الرجل بمشكلة بشرايين أو أعصاب العضو الذكرى

>2. نتيجة مشكلة فى أوردة العضو

>3. الإصابة نتيجة كثرة التدخين

>4. إصابة أنسجة العضو ذاته ببعض المشكلات

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