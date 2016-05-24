بالصور.. «محافظ قنا» يعقد إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة

مراسل«ONA»:

عقد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام، بحضور كلا من اللواء أحمد عبد الستار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا ومديرى إدارات المرور والدفاع المدنى وشرطة المرافق ورؤساء مجالس المدن، وجميع وكلاء الوزارة ومديري المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.

> وأصدر الهجان خلال الإجتماع، تعليماته للمسئولين بسرعة تخصيص قطع الأراضى اللازمة لإنشاء مدارس جديدة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج التعليمي الياباني على ان تكون مساحة كل قطعة 10 الآف متر مربع ،مشيرًا الي أنه سوف يتم إنشاء هذه المدارس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والحكومة اليابانية .

> وفى سياق متصل ناقش «الهجان» إستعدادات المحافظة والأجهزة الأمنية لإمتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ مطلع الشهر المقبل لافتا انه تم التنسيق مع مديريات الأمن والتموين والكهرباء لتوفير الخدمات اللازمة بمختلف اللجان مضيفا انه تم تجهيز 42 لجنة للامتحانات بالإضافة الى 10 لجان احتياطية كما تم تجهيز 34 استراحة للمراقبين ووضع خطة أمنية محكمة تضمن سير الامتحانات بأمان .

> وشدد «محافظ قنا»علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والعمل على الإرتقاء بها ورفع القمامة وإزالتها أولا بأول للحفاظ علي المظهر الجمالي لشوارع محافظة قنا ، كما وجه بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن القنائى فى شتى أرجاء المحافظة .