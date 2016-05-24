أحمد مجاهد يستقيل من اتحاد الكرة

تقدم أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري باستقالته من منصبه في المجلس.

وجاءت استقالة أحمد مجاهد، اعتراضا منه على بعض الأمور الخاصة بالشركة الراعية لكأس مصر، والتي لم يأخذ فيها اتحاد الكرة رأيه حسبما أكد.

ويعد أحمد مجاهد هو ثاني المستقيلين من اتحاد الكرة المصري بعد جمال علام رئيس الاتحاد، والذي كان قد تقدم باستقالته قبل أيام. (طالع التفاصيل)

ويواجه اتحاد الكرة عديد من المشاكل بعد صدور حكم بحله، ثم حكم أخر من الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الاستشكال الذي قدمه ضد حكم حله.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا أكد فيه أنهم مستمرون في علمهم رغد صدور حكم رفض الاستشكال ضد قرار الحل.