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#في_إفريقيا - استبعاد فيتا من دوري الأبطال ودخول صن داونز.. الزمالك يتفادى الوداد

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#في_إفريقيا - استبعاد فيتا من دوري الأبطال ودخول صن داونز.. الزمالك يتفادى الوداد #في_إفريقيا - استبعاد فيتا من دوري الأبطال ودخول صن داونز.. الزمالك يتفادى الوداد

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) استبعاد نادي فيتا كلوب الكونجولي من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إشراكه لاعبا موقوفا.

وأشرك فيتا كلوب لاعبه إدريسا تراوري - المنتقل له من مالي - في المرحلة التمهيدية من البطولة، وهو كان معاقبا بالإيقاف 4 مباريات أثناء وجوده في النادي المالي ولم يقض منهم سوى مباراة.

وشارك اللاعب مع فيتا كلوب أثناء الإيقاف، ما توجب على إثره استبعاد النادي الكونجولي من البطولة.

ويدخل منافس فيتا في دور الـ16 من البطولة، صن داونز الجنوب إفريقي، إلى دور الثمانية بدلا منه، في القرعة التي تبدأ خلال ساعات قليلة.

وبالتالي يصعد الوداد للتصنيف الثاني مع الزمالك، وإنيمبا النيجيري للتصنيف الثالث مع أسيك ميموزا ويدخل صن داونز رفقة زيسكو الزامبي في التصنيف الرابع.

بينما يبقى الأهلي ووفاق سطيف في التصنيف الأول بلا تغيير.

وكان صن داونز قد خرج على يد فيتا كلوب من دوري الأبطال، قبل أن يخرج من الكونفدرالية على يد ميدياما الغاني.

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