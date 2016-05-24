أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د/ عبد الناصر عمر " أستاذ الصحة النفسية " ... للأسف الشديد كلنا متطرفون -
بالصور.. ثعبان ضخم يثير الذعر في إيتاي البارود -
بالصور.. الآلاف يشيعون جنازة الشهيد "عصام الديب" بمسقط رأسه في إيتاي البارود -
تأجيل محاكمة 49 متهمًا في "عنف مغاغة" لتعذر إحضارهم من محبسهم -
بالصور.. الأنبا بولا ورئيس جامعة طنطا يزوران مصابي تفجيرات كنيسة مارجرجس -
بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة" -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : أنصح المشايخ بعدم ذكر المسلم والمسيحي يد واحدة لأننا نسيج واحد -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : تجديد الخطاب الديني لن يحدث إلا بتجديد الفكر الديني -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : الذين تحدثوا باسم الإله لا حصر لهم ومنهم النمرود -
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل في الجول - تامر عبد الحميد: حلمي أعاد زمالك الموسم الماضي والمقاصة أفضل مبارياته

Google+ Print
تحليل في الجول - تامر عبد الحميد: حلمي أعاد زمالك الموسم الماضي والمقاصة أفضل مبارياته تحليل في الجول - تامر عبد الحميد: حلمي أعاد زمالك الموسم الماضي والمقاصة أفضل مبارياته

قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق إن مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة تعيد للأذهان أداءهم الرائع في الموسم الماضي.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

وقال تامر عبد الحميد لـ FilGoal.com: "الزمالك يسير بخطى ثابتة مع محمد حلمي المدرب الجديد للفريق".

وأضاف "الجميع سعيد بأداء الزمالك خاصة أمام المقاصة، الروح اختلفت واللاعبون يقاتلون من أجل الفريق".

عبد الحميد أتبع "محمد حلمي مدرب رائع ولديه شخصية قيادية، أعتقد أنه أعاد الثقة للفريق وأعاد زمالك الموسم الماضي، ومباراة المقاصة هي الأفضل له منذ توليه المسئولية".

وعن الأفضل في المباراة، قال تامر عبد الحميد: "أعتقد أن مصطفى فتحي كان الأفضل في الفريق، في الحقيقة هو أفضل شئ في الفريق ويجب الحفاظ عليه".

تامر استرسل: "سعيد لعودة باسم مرسي للتهديف، وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى، والجميع كانوا في حالة جيدة خلال اللقاء".

وأتم "بخصوص ما حدث في مدرج المباراة فأنا أرفض تماما ما حدث، لكن الجمهور معذور لأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي كبير".

وكان الزمالك قد حقق الفوز الخامس على التوالي تحت قيادة محمد حلمي والسادس على التوالي في الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف