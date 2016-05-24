تحليل في الجول - تامر عبد الحميد: حلمي أعاد زمالك الموسم الماضي والمقاصة أفضل مبارياته

قال تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق إن مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة تعيد للأذهان أداءهم الرائع في الموسم الماضي.

وفاز الزمالك على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

وقال تامر عبد الحميد لـ FilGoal.com: "الزمالك يسير بخطى ثابتة مع محمد حلمي المدرب الجديد للفريق".

وأضاف "الجميع سعيد بأداء الزمالك خاصة أمام المقاصة، الروح اختلفت واللاعبون يقاتلون من أجل الفريق".

عبد الحميد أتبع "محمد حلمي مدرب رائع ولديه شخصية قيادية، أعتقد أنه أعاد الثقة للفريق وأعاد زمالك الموسم الماضي، ومباراة المقاصة هي الأفضل له منذ توليه المسئولية".

وعن الأفضل في المباراة، قال تامر عبد الحميد: "أعتقد أن مصطفى فتحي كان الأفضل في الفريق، في الحقيقة هو أفضل شئ في الفريق ويجب الحفاظ عليه".

تامر استرسل: "سعيد لعودة باسم مرسي للتهديف، وأتمنى أن يستمر على هذا المستوى، والجميع كانوا في حالة جيدة خلال اللقاء".

وأتم "بخصوص ما حدث في مدرج المباراة فأنا أرفض تماما ما حدث، لكن الجمهور معذور لأن الفريق تعرض لظلم تحكيمي كبير".

وكان الزمالك قد حقق الفوز الخامس على التوالي تحت قيادة محمد حلمي والسادس على التوالي في الدوري.