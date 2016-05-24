الأهلي يحدد إصابة إكرامي.. واختبار طبي لحسم مشاركته أمام المقاولون

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن إصابة شريف إكرامي حارس الفريق هي كدمة شديدة في كاحل القدم نتيجة الاصطدام بمدرب الحراس طارق سليمان.

وكان إكرامي قد خرج من مران أمس الاثنين مصابا.

وأضاف محمود: " مشاركة إكرامي في مباراة المقاولون العرب غداً الأربعاء لن يتحدد قبل خضوعه لفحص طبي اخير قبل مران اليوم الثلاثاء"

وأردف " إكرامي يعاني من تورم شديد في كاحل القدم. وفي حال عدم التئام الورم لن يلحق بمباراة الفريق وسيحصل على راحة سلبية من التدريبات".

ويواجه الأهلي المقاولون غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري.

ويعد إكرامي أحد 3 حراس ضمهم هيكتور كوبر لقائمة المنتخب التي تستعد للقاء تنزانيا، رفقة أحمد الشناوي وعصام الحضري.