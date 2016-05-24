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بالصور.. أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة

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بالصور.. أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة بالصور.. أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة
تمكن ضباط مباحث فى الشرقية، بالتنسيق مع الطب البيطرى، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع لتصنيع اللنشون منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمى بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العالمية .

وكانت معلومات سرية قد وردت لمباحث التموين تفيد قيام "السيد م ال" 55 سنة صاحب شركة تصنيع لحوم بالمنطقة الصناعية الأولى بالصالحية الجديدة، بتجميع كميات كبيرة من اللحوم المجمدة المنتهية الصالحية وغير المدون عليها أى بيانات داخل ثلاجة الشركة، لتصنيعها عقب ذلك كلحوم مصنعة بأنواعها المختلفة وطرحها بالأسواق، ما يسبب ذلك ضرر للصحة العامة للمواطنين.

وبالتقتيش داخل ثلاجة الشركة تم ضبط عدد "140 طن" تقريباً لحوم " قلوب مجمدة " على هيئة أكوام وعدم رصها بطريقة سليمة للتخزين، حيث قرر الطب البيطرى المرافق للحملة عقب التفتيش ظاهرياً أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى لون تلك اللحوم القلوب إلى اللون الداكن مائل للخضار وتغير فى قوامها مع انبعاث رائحة كريهة منها وأمر بإعدام تلك الكمية.

وتم التحفظ على كمية كبيرة من اللانشون منتج نهائى معد للبيع داخل المصنع معبأ داخل أجولة أوزان مختلفة بعضها بدون بيانات بإجمالى وزن 17 طنا تقريبا، وتم أخذ عينات من هذه الكمية بمعرفة الطب البيطرى لإرسالها لمعامل التحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بإجمالى وزن المضبوطات 157 طنا تقريباً، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1824 جنح قسم الصالحية الجديدة لسنة 2016 .

تمكن ضباط مباحث التموين بالشرقية بالتنسيق مع الطب البيطرى، من ضبط مصنع لتصنيع اللنشون منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام الآدمى بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العالمية .

أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة (1)

أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة (2)

أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة (3)

أمن الشرقية يضبط 157 طن لانشون فاسد بالصالحية الجديدة (4)


>- ضبط 50 جوال دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء ببنى سويف

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مصر 365

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