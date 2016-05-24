صور..محافظ أسيوط يضع خطط طويلة وقصيرة المدي للحماية من إندلاع الحرائق بالمحافظة

مراسل«ONA»:

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على إزالة كافة الأوراق والتشوينات في الممرات وأعلى أسطح الوحدات المحلية والمباني الحكومية، تجنبًا لاشتعال الحرائق، مؤكداً على مراجعة إشتراطات الحماية المدنية بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة .

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، ومسئولي الجهاز التنفيذي ورؤساء مراكز وأحياء أسيوط .

وأكد «المحافظ»، على وضع خطط طويلة وقصيرة المدى لتنفيذها بكافة مراكز وقرى المحافظة للحماية من اندلاع الحرائق، ووضع حلول للسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن، مشيدًا بجهود إدارة الحماية المدنية بالمحافظة وسيطرتها على الحرائق التي نشبت في الفترة الأخيرة بأماكن مختلفة بالمحافظة .

وناقش المجلس التنفيذي للمحافظة إستعدادات القطاعات المختلفة لشهر رمضان المعظم، حيث إستعرض صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط، خطة المديرية ومدى توافر أو نقص السلع الغذائية المختلفة، لافتاً إلى طرح سلع في أسواق ومنافذ البيع المختلفة بأسعار مناسبة طبقاً لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط فضلاً عن فتح منافذ بيع لمشروع «جمعيتي» ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «أهلاً رمضان».

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص 1300متر بجوار موقف سيارات أسيوط بمدينة أبوتيج، لإنشاء سوق للباعة الجائلين ، وتخصيص 300 متر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج لإنشاء وحدة شرطة مرافق الجنوب، وذلك لمعاونة الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، فضلاً عن الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية النخيلة مساحتها 170متر لبناء سجل مدني لمصلحة الأحوال المدنية.

كما تطرق المجلس التنفيذي للمحافظة إلى الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية والخطة الموحدة لعام 2015/2016 ، وتخفيض قيمة الاعتمادات المالية من 230 مليون جنيه إلى 172 مليون جنيه خلال المرحلة الرابعة للسنة المالية الحالية.

وخلال الجلسة تمت الموافقة على قبول تبرعات من المواطنين لصناديق الخدمات والمساعدات والنظافة بمراكز « منفلوط ، الغنايم ، حي غرب ، صدفا ».