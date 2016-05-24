وزير السياحة: نستهدف زيادة 10 مليون سائح بنهاية العام القادم

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفي للاستماع الى رؤية وزير السياحة واستراتجيتها خلال الفترة القادمة لاستعادة الحركة السياحية والنهوض بالسياحة من كبوتها الحالية.

> وأكدت سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة على دعم اللجنة ومجلس النواب لكافة التحركات والجهود التي تقوم بها الوزارة لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر في كافة المناطق السياحية والأثرية في ضوء الأزمات التي تواجه الحركة السياحية على مدار عامها السادس.

> وأعلنت “سحر” دعهما المطلق للجهود والتحركات الحثيثة التي تقوم بها الوزارة وجهاز تنشيط السياحة من اجل جذب السياحة العربية والاوروبية الى مصر وتجاوز الازمة التى فاجئت مصر بسقوط الطائرة المنكوبة فى البحر المتوسط.

> ووجهت سحر طلعت مصطفي رسالة مفتوحة الى شعوب العالم ان مصر دولة الامن والامان وترفض التشكيك في قدرات مصر على الترحيب بضيوفها

> وقالت ” ادخلو مصر ان شاء الله امنين ” مؤكدة ضروة تضافر وتعاون كافة الجهات الشعبية والرسمية فى هذه المرحلة لتجاوز عنق الزجاجة وتدفق السياحة الى مصر فى معدلات اكبر من السنوات السابقة .

> وأكد وزير السياحة محمد يحي راشد امام اللجنة استهداف مصر زيادة 10 ملايين سائح بنهاية العام القادم مع تطوير وتنمية التعاون مع شركاء السياحة التقليديين الحاليين والترويج لانماط سياحية جديدة فى كل من الاسواق التقليدية والاسواق الجديدة بناء على تحليل حركة الطلب فى الاسواق وربط خطط الاسواق بحملة الاتصال الدولية على اساس ثلاث محاور وربط الاهداف المية بطاقة الطيران المحتملة واللازمة من كل سوق والاعداد لاستقبال الاعداد المستهدفة طبقا لخطة التسويق والترويج.

وقال الوزير إن الاسواق المستهدفة هي الأسواق التقليدية والتى من بينها روسيا والمانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا وهولندا واسبانيا والمجر والاسواق بعيدة المدي ومنها الصين والهند واستراليا واليابان وامريكا والاسواق العربية ومنها الخليج العربي والمغرب العربي.



> وحول اليات دفع الحركة السياحية اكد الوزير على الاستمرار فى تقديم الدعم وتشجيع منظمي الرحلات الحاليين وتحفييزهم على زيادة التدفق السياحي من مختلف الاسواق والتركيز على السياحة العربية والتى تستهدف 1,8 مليونسائح عربي سنويا وايضا تطوير الموقع الالكتروني السياحي الرسمي لمصر وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية ومساعدة كافة المنشات السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الكتروانية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمي .

> وأكد الوزير فى بيانه امام اللجنة على استمرار التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدني، ودعم رحلات مصر للطيران المنتظم للسواق الرئيسية والمستهدفة وتكثيف رحلاتها إلى المدن المستهدفة مع استمرار دعم الطيران العارض ودعوة عددمن شركات الطيران منخفض التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم الى مصر مع استخداف 30 مدينة للسياحة الى مصر ومنها على سبيل المثال انجلترا وألمانيا والدول الاسكندينافية وإيطاليا وبولندا وليتوانيا وسويسرا بالإضافة إلى شركات طيران أخرى من الصين والهند والمجر والخليج العربي.