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القبض على مسئول جمعية إستهلاكية لتلاعبه فى أوزان الأرز المدعم بأسيوط

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القبض على مسئول جمعية إستهلاكية لتلاعبه فى أوزان الأرز المدعم بأسيوط القبض على مسئول جمعية إستهلاكية لتلاعبه فى أوزان الأرز المدعم بأسيوط

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن أسيوط، من القبض على مسئول بجمعية إستهلاكية، لديه كميات كبيرة من أرز التموين ناقصة الوزن ومتلاعب فيها، خلال حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية وجمعيات السلع الإستهلاكية.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة التموين، يفيد بضبط «ا.م.ك»، مقيم ببندر القوصية مسئول الجمعية التعاونية الإستهلاكية الكائنة بذات العنوان، حيث ضبط لدية كميات كبيرة من الأرز التمويني المدعم ناقص الوزن ، تزن أكتر من نصف طن بواقع 510 كيلو ينقص كل كيس 100 جرام .

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وجارى إتخاذ اللازم حيال المتهم ومعرفة أسباب الواقعة.

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أونا

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