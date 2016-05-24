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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ 25 يونيو

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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ 25 يونيو تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ«كتائب حلوان» لـ 25 يونيو

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 215 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، لجلسة الـ 25 من يونيو المقبل.

جاء التأجيل، مراعاةً للجانب الإنساني، لإنهاء الطلبة المتهمين في القضية من أداء امتحاناتهم.

وأمرت المحكمة  بضبط وإحضار شهود الاثبات، بعضهم ضباط شرطة، وذلك لتخلفهم عن حضور جلسة اليوم، حسبما أفاد مارسلنا.

وكانت النيابة العامة، قد نسبت للمتهمين” أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الحريات، والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي”.

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